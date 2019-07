VIDEO: Incidenten in centrum Heerenveen voor voetbalwedstrijd tegen FC St. Pauli

De bus zou de Duitse supporters naast het stadion uitzetten, zo was de afspraak. Dat is echter niet gebeurd. Daarom liepen de supporters van FC St. Pauli een stuk door het centrum van Heerenveen heen.

De situatie liep zo uit de hand dat de politie in actie kwam. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Een persoon is gewond geraakt, omdat hij door de hond in zijn hand werd gebeten. Ook de mobiele eenheid, de ME, werd opgeroepen. De diensten hebben de supporters daarna naar het stadion gedirigeerd.

Terras vernield

Het terras van een snackbar aan de Nieuwstraat werd volledig vernield. Snackbareigenaar Xiao-Ping Yu van de Mandoline zegt dat hij voor honderden euro's aan schade heeft, nadat Duitse supporters tafels en stoelen van zijn terras pakten. Dat deden ze om er daarna mee te gooien.

Volgens Yu zijn de supporters van FC St. Pauli daarop door de politie naar de Van Kleffenslaan begeleid.