De 18-jarige Joey Schadenberg uit Harlingen zit dit weekend liefst twintig uren lang in een achtbaan, de Condor, in Walibi. In het pretpark in Biddinghuizen probeert hij geld in te zamelen voor de stichting Opkikker door twintig uren, zo'n 250 ritjes in een achtbaan te maken. De collega's van Omroep Flevoland zochten hem op.