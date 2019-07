Nieuw appartementencomplex voor verstandelijk beperkten in Buitenpost

Sprank is een christelijke stichting die zorg en steun biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank heeft dertig locaties in Nederland, een daarvan staat in Drachten. Er zijn plannen voor nog twee wooncomplexen in Fryslân: een tweede in Drachten en dus een in Buitenpost.

De gemeenteraad van Achtkarspelen is van de plannen op de hoogte en positief. Er wordt in Buitenpost al jaren gezocht naar woonruimte voor jonge mensen met een beperking. Het lijkt erop dat aan die zoektocht nu een eind is gekomen.

Maandag organiseert Sprank een informatieavond voor de buurt, waar ook vertegenwoordigers van de gemeente bij zullen zijn. Er zal dan worden vertelde hoe de bouwplannen er precies uitzien. Eind september volgt een tweede informatieavond, bestemd voor potentiële klanten.