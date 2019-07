Aanvoerder Tony Demellinne stopt bij UNIS Flyers

Tony Demelinne is een van de meest succesvolle spelers in de historie van de UNIS Flyers. Maar liefst 324 punten, 116 goals en 208 assists wist de Hagenees te verzamelen in zijn zeven jaar bij de Flyers. Daarmee staat Demelinne op de negende plek van de topscorerslijst van de Flyers.

De reden dat Tony Demelinne stopt met professioneel ijshockey is dat hij meer tijd voor zijn gezin wil vrijmaken en dat hij aan de slag wil met z'n maatschappelijke carrière. Dat heeft volgens hem meer prioriteit. Demelinne blijft in Heerenveen wonen. Hij heeft daar een huis gekocht. Hij denkt ook dat hij aan de club verbonden zal blijven.