Afsluitdijk zondag weer één dag open speciaal voor fietsers

Zondag is de Afsluitdijk weer één dag open voor fietsers. Er wordt de komende jaren gewerkt aan verbetering van de Afsluitdijk en daardoor kan het fietspad een paar jaar niet gebruikt worden. In overleg met de aannemer, belangenorganisaties van fietsers en wandelaars stelt Rijkswaterstaat een fietspad deze zomer vier dagen open. Zondag is de tweede dag.