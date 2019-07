Omrop Tip: honderd jaar skûtsjeshistorie in 'Myn Skip'

Het iepenloftspul 'Myn Skip' gaat in september in reprise in de Friese theaters. Herman Woltman en Ella de Jong hebben er nu al zin in. Herman: "Dit is totaal iets anders. We hebben er goed over nagedacht en we willen meer de verbeelding laten spreken. Age Veldboom is opnieuw de verteller en daarnaast tonen we ook oud beeldmateriaal. Ik denk dat de voorstelling in het theater een veel intiemere beleving wordt dan op het water in Earnewâld."

Andere spanning

Ella: "Het is anders, maar de beleving is op een andere manier hetzelfde. De voorbereidingen zijn net zo spannend als vorig jaar. We moeten nu met z'n drieën het verhaal brengen, in plaats van met al die vrijwilligers. Dat vergt een heel andere spanning."

Oud en nieuw

Herman: "Onze uitdaging is om te zoeken naar nieuwe oplossingen. Soms wordt het heel verrassend. Dat is ook het leuke van theatermaken: hoe neem je mensen mee in je verhaal? Daarvoor moet je het origineel loslaten en anders gaan denken. We hebben er ook over nagedacht om beelden van het iepenloftspul te tonen, maar het moet echt iets nieuws worden."

Een aanrader

Omdat de bigband er in het theater net bij is, zal Ella diverse instrumenten bespelen. Ella en Herman raden mensen zeker aan om opnieuw naar het stuk te komen kijken, ook wanneer ze het al als iepenloftstik hebben gezien. Herman: "Het grappige is dat je door hetzelfde verhaal opnieuw geraakt wordt."