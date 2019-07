Plan voor boek over verzetsstrijder Willem Santema

In 1943 werd Willem Santema één van de leidende verspreiders van het landelijk verzetsblad Trouw. Ook was hij één van de oprichters van de nationale Raad van Verzet. Eind december van dat jaar werd Santema gearresteerd en met 22 andere Trouw-verspreiders gefusilleerd in kamp Vught.

Santema had een installatie- en radiobureau in Sneek. in kamp Haaren in Noord-Brabant heeft hij een aantal gedichten geschreven en die zijn nog illegaal gepubliceerd. De eerste regel van het eerste gedicht is de werktitel van Baks biografie: 'Door de tralies schijnt de zon'.

Willem Santema was bovendien een getalenteerd schaatser. Hij volbracht de Elfstedentocht vijf keer, waarvan de laatste in 1942.