Oude AEGON-gebouw in Leeuwarden klaar voor eerste studenten

De afgelopen weken worden er twee keer per week rondleidingen georganiseerd. Studenten, soms samen met hun ouders, kunnen binnen rondkijken in een kamer die volledig is ingericht. Er staat een bed, een koelkast, er is een toilet en een magnetron. Het is de bedoeling dat alle kamers zo worden opgeleverd.

Effe wachten.. pizza!

Volgens Klaas Koopmans, die de kamers aan de man moet brengen, is alles aanwezig wat een kleine huishouding nodig heeft. "Een koelkast, een kledingkast, alles is er. En het belangrijkste voor al die studenten: een 'pizza-bestendige' oven. Want dat zullen ze vast het meest eten, denk ik zo."