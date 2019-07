Welcome to the Village wil nog lang doorgaan in Groene Ster-gebied

Op deze editie van Welcome to the Village komen tot nog toe iets minder mensen af dan voorgaande jaren, maar dat maakt de sfeer er niet minder op. Bezoekers genieten volop van diverse muziekgenres. Amadou en Mariam met The Blind Boys of Alabama, Claw Boys Claw, Thomas Azier, Joost van Bellen en Bazart: het is nog maar een greep uit de muzikale hoogtepunten dit jaar. Maar er is ook theater en er zijn diverse performances.

De organisatie is enthousiast over het verloop van het festival tot nu toe. Wel is het festival dit jaar 's avonds iets eerder afgelopen dan voorgaande jaren. Ook mogen bezoekers niet zwemmen dit keer. Sommige bezoekers vinden het jammer dat er zoveel kritiek is op de diverse festivals in het Groene Ster-gebied. "Als je als Leeuwarden een culturele stad wilt zijn, maar diverse festivals stoppen er mee, dan is dat best schadelijk voor je imago", stelde één van de bezoekers.

Het festival is zaterdag en zondag nog bij de Groene Ster in Leeuwarden.