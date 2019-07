Vitens neemt waterwingebied Bokkendal op Vlieland onder handen

Vitens levert het drinkwater op Vlieland en haalt dat uit een bel met zoet water onder het eiland. Het oudste winveld is Bokkendal, dat sinds de jaren vijftig in gebruik is. Door de jaren heen zijn er wel zaken vernieuwd, maar nu is het tijd voor een grootschalige renovatie. "Er zijn op dit moment nog geen problemen", vertelt Potiek, "maar je moet toch rekenen dat we met de techniek van zeventig jaar geleden werken. In de loop van de tijd is er het nodige veranderd. Nu is het tijd om de boel grootschalig op te frissen."

Genoeg water

De renovatie heeft nog heel wat voeten in aarde. Potiek: "We zullen vijf nieuwe winputten gaan boren. Het leidingmateriaal wordt vervangen, net als de voedingskabels en de besturingskabels." Om overlast voor eilandbewoners en toeristen te voorkomen, start het werk in september. "Dan hebben we het hoogseizoen gehad en kunnen we teren op de andere wingebieden op het eiland", legt de woordvoerder van Vitens uit. "We zijn gelukkig niet volledig afhankelijk van Bokkendal."

Faunaschermen

Om Bokkendal worden zo lang zogenoemde faunaschermen geplaatst. Potiek legt uit wat het doel van deze schermen is. "We hebben op het eiland zandhagedissen, die de vreemde gewoonte hebben om 's winters in een dalletje te kruipen. Wingebied Bokkendal is daar een gewilde locatie voor. Om te voorkomen dat die beestjes problemen krijgen, schermen we het gebied tijdens de werkzaamheden af."

De werkzaamheden starten in september dit jaar en moeten in maart 2020 klaar zijn. "Voor het nieuwe toeristenseizoen begint, is alles weer operationeel", belooft Potiek.