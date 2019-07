Paardendagen Sumarreheide: "Paardenmensen zijn niet bang voor een beetje water"

Ook dit jaar is Sumarreheide een weekend lang weer 'Het Paardendorp' van Fryslân. De Boer verwacht vooral zaterdagmiddag veel publiek bij het Nederlands kampioenschap voor tandems, waarbij er twee paarden voor elkaar voor een Friese sjees lopen. "Dat is zeer spectaculair", belooft de voorzitter. "Het Friese paard staat volop in de belangstelling. De bond wijst ieder jaar een aantal concoursen aan waar de kampioenschappen verreden mogen worden. Dat wij daar ook tussen zitten, daar zijn we zeer trots op."

Op de vraag of de organisatie ook nog noodmaatregelen neemt voor het slechte weer, haalt De Boer de schouders op. "We handelen naar bevind van zaken. De veiligheid van mens en dier moet voorop staan. Wanneer het niet vertrouwd is, dan stoppen we even. Maar we geven niet zomaar op."