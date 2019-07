Even bijpraten met: Johannes Meeter van het skûtsje van Huizum

Hoe staat het met de teamspirit?

"Goed, maar die is ook altijd goed geweest.We hebben een heel mooie ploeg aan boord. Ons voorseizoen was goed: de 'Waterpoortrace' hebben we bijvoorbeeld gewonnen. Door resultaat te behalen, houd je de teamspirit natuurlijk ook goed."

Welke plaats is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Dat maakt mij niet veel uit. Het kleine water is mooi omdat het publiek dan dichtbij is. Daardoor hoor je ze bijna praten en het applaus en juichen komt ook veel meer aan. Maar het grotere water is weer mooi door de ruimte die je krijgt om te zeilen."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"Afgelopen jaar hebben we drie slechte wedstrijden gehad. Dat kwam alle drie keer door de slechte start die we hadden. Dat willen we dit jaar dus anders doen. Daar op trainen is lastig en ik moet toegeven dat we ook niet heel fanatieke trainers zijn. Volgens mij leer je veel meer van een paar goede wedstrijden."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"We hebben een nieuw tuig op het schip."

Wat mogen we niet van jullie weten?

"Mensen mogen alles wel van me weten, daar ben ik niet zo moeilijk in. Het overkomt me regelmatig dat mensen uit de vloot me iets vragen en ik daar antwoord op geef en later pas denk: was dat nou wel zo handig Johannes? Maar goed, ik heb niet zoveel geheimen."



Wat is de beste maaltijd om op te zeilen?

"We eten het liefst warm voor het zeilen. Geen groot bord vol, maar wel genoeg om goed op te kunnen zeilen. De zenuwen zijn bij mij voor de wedstrijd nooit echt aanwezig. Pas een halfuur voor de wedstrijd komt dat ineens allemaal tegelijkertijd opzetten."

Welk schip zie jullie als de grootste concurrentie?

"Dat zijn er meerdere, maar vooral Grou, Heerenveen en Akkrum. Ze zijn meestal tegelijkertijd met ons weg en we komen ze dus ook vaak tegen in de wedstrijd. Maar ze moeten ons zeker ook niet uitpoetsen."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Omdat we vreselijk goed zijn. We gaan in ieder geval voor de top 5, maar je moet ook de geluksfactor hebben en het moet wat meezitten."