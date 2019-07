Danny Noppert debuteert op World Matchplay tegen titelverdediger Anderson

In de eerste ronde wacht echter direct een grote uitdaging voor de 28-jarige Noppert: de titelverdediger en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Het wordt op papier een flinke opgave voor de darter uit Joure, maar er liggen kansen tegen de routinier uit Schotland.

Eerdere ontmoetingen

Het is namelijk niet de eerste keer dat de twee darters elkaar tegenkomen. Bijna drie jaar geleden, toen Noppert nog bij de BDO-bond speelde, troffen ze elkaar op de Grand Slam of Darts. In een spannende wedstrijd met hoge gemiddeldes trok de Schot daar met 10-9 maar net aan het langste eind. Begin vorig jaar speelden Noppert en Anderson ook tegen elkaar op een UK Open Qualifier; toen was Noppert met 6-3 het sterkst. Wat het onderlinge resultaat betreft, ontlopen de nummer 3 en de nummer 38 van de wereld elkaar dus niets.

Een ander mogelijk voordeel voor de Fries is het feit dat Anderson het eerste halfjaar van 2019 niet veel heeft gespeeld. De Schot heeft al een tijd problemen met zijn rug en dat kan op de World Matchplay nog wel eens moeilijk worden. Op het televisiepodium in het zomerse Blackpool aan de kust kan het enorm warm worden; op conditioneel vlak heeft de 28-jarige Noppert daarin duidelijk een voordeel. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Anderson ondanks zijn rugklachten samen met Peter Wright eind juni wel gewoon de World Cup-titel pakte voor Schotland.

Noppert: "Komt wel goed"

Noppert is vrijdag aangekomen in de stand Blackpool. Gevraagd naar zijn kansen tegen de titelverdediger antwoordt hij realistisch: "Het wordt een uitdaging tegen Anderson". Toch denkt hij dat het wel goed kan komen. "Ik heb vertrouwen in mezelf en ga mijn best doen."