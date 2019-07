Bezoekersstop Friese Ballonfeesten Joure, maximaal 7.500 mensen op de baan

Het is op vrijdagavond zo druk bij de Friese Ballonfeesten op de Nutsbaan in Joure, dat er weer een bezoekersstop geldt. "Het is niet verantwoord met het oog op de veiligheid", geeft Erwin Bethlehem van Stichting Friese Ballonfeesten op de website aan. "De vergunningverlener heeft van te voren besloten dat 7.500 bezoekers het maximale aantal is. Pas als er mensen vertrekken, kunnen er weer nieuwe bezoekers in."