20 uur in een achtbaan zitten: Joey Schadenberg uit Harlingen probeert het

"Het is begonnen als grap op Twitter," legt Schadenberg uit. "We zaten met vrienden te praten en ik bedacht: voor elke retweet die ik krijg, maak ik één ritje in de achtbaan. En dat is behoorlijk uit de hand gelopen." Binnen de kortste keren had hij namelijk 500 retweets.

Maar 500 keer in een achtbaan, dat kan niet. "We hebben berekend dat 500 ritjes niet haalbaar is, dus we hebben gezegd dat we 20 uren in de achtbaan gaan, dan heb ik mezelf wel bewezen."

Opkikker

Hij doet het echter niet voor zichzelf. "Toen ik zag dat het zo uit de hand liep dacht ik, ik moet er nu een goed doel aan koppelen zodat het ook nut heeft. Ik heb voor stichting Opkikker gekozen omdat ik zelf pretparkfan ben en ik gun die kinderen die langdurig zie zijn ook een leuke dag uit." Intussen heeft Schadeberg al 1.074 euro opgehaald met zijn actie.

'Pretparkfan'

De jongen uit Harlingen noemt zichzelf een echte 'pretparkfan': "Dat is dat je veel verschillende pretparken afgaat en bijna elk weekend wel in een pretpark bent." Dat is vanaf Harlingen nog een flinke reis, maar het lukt hem wel elke keer.

Zaterdag begint Joey met zijn 20 uren in de achtbaan. Een paar dagen, tot acht uur 's avonds. Zou het hem lukken? "Dat wordt nog even aanvoelen. Ik denk dat het wel goedkomt."