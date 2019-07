Menno Feenstra uit Heerenveen beste leerling-schoenmaker van Nederland

Zijn vader Johannes Feenstra schiet bijna vol als hij over zijn zoon praat. "Eigenlijk is dit de prijs die ik altijd al wilde hebben, en nu wint mijn zoon 'm. Ik vind het geweldig, ik ben erg trots." Vader Johannes werkt al sinds 1984 in het schoenmakervak. "Ze zeggen wel eens, loop niet naast je schoenen, maar dat deed ik maandag echt even," zei Johannes toen hij te horen kreeg dat zijn zoon gewonnen had.

Wat is nu het doel van Menno? "Jezelf blijven en beter worden dan mijn vader," zegt hij. Menno zal verder leren in de orthopedie, dus hij blijft in het vak, ook al is het bijvoorbeeld voor mensen met een verschil in lengte tussen de voeten.