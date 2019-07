Hoe staat het ervoor met de broedkolonies op het Wad?

Diverse soorten zeldzame vogels die graag in kolonies op, of heel dicht bij het Waddengebied broeden, lijken het dit jaar wat minder te doen op de Waddeneilanden. Alleen de grote stern doet het dit jaar heel goed op Griend. Maar op de andere eilanden is het beeld minder positief: op Vlieland, Ameland en Terschelling is er wel geprobeerd te broeden door sternen en kokmeeuwen, maar dat is daar lang niet altijd gelukt. Verslaggever Remco de Vries maakte een inventarisatie.