Hacklab Fryslân in Leeuwarden brengt jongeren op het goede pad

Maar het draait bij het Hacklab niet alleen om het hacken zelf. Ze worden ook vooral geholpen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. Hoeksma: "Zij werken hier in een groep en dat is voor hen al vaak een hele uitdaging. Maar als het goed gaat in de groep kunnen ze daarna stage lopen bij een bedrijf."

En dat laatste is in Leeuwarden al een aantal keer gelukt. Ook is een van de deelnemers teruggekeerd naar school om een diploma te halen. Bij het Hacklab zijn ze daar trots op. Maar ze willen meer. "Wij zijn nu alleen nog maar actief in Leeuwarden, maar we willen graag provinciebreed Hacklabs aanbieden. We zijn dan ook met een aantal gemeenten in gesprek over hoe we dat kunnen doen. En ook in de provincie Groningen zijn we in ontwikkeling."