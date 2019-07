Fryslân Fêstlein: "Niets zo mooi als een vakantie in eigen provincie"

"We komen zelf uit Akkrum, maar wij gaan al drie jaar naar Oudega (SWF) toe," vertelt Sjoerdje enthousiast. "Wij zijn een familie die gek is op watersport. Mijn man surft graag en mijn dochters houden enorm van zeilen. Al die dingen kun je in Friesland natuurlijk het beste doen."

"In onze provincie ben je wel afhankelijk van het weer, maar dat is eigenlijk overal zo. Daarnaast is het ook mooi wanneer het minder weer is. Als het hard waait, kun je beter zeilen," zegt Sjoerdje met een knipoog, terwijl zij en haar man de tent opbouwen.

Mooiste aandenken

Na een kleine vijf minuten overleg staat de tent op de Bearshoeke klaar voor een nieuwe vakantie. "Wij hebben hier al zoveel meegemaakt, maar ons mooiste aandenken aan de vakanties zijn toch wel dat alle vrienden langskomen. We hebben het altijd erg gezellig en we maken veel plezier."