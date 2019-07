Habtamu de Hoop stopt bij Het Klokhuis

In april 2018 werd bekend dat de jonge Wommelser een van de gezichten zou worden van Het Klokhuis en in oktober was hij voor het eerst in die rol te zien op de nationale televisie. Hij gaf zijn studie journalistiek op voor het televisiewerk.

Wie is Habtamu?

Habtamu werd als baby geadopteerd door zijn ouders uit Wommels. Hij groeide op in een typisch Fries gezin en werd bekend als het jongetje dat bekende Friezen leerde kaatsen in het Omrop Fryslân-televisieprogramma 'Kaatsen voor dummy's.' Later haalde hij de finale van het programma 'Op weg naar het Lagerhuis' waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs met elkaar in debat gingen. Hij won het niet, maar viel wel op en werd gevraagd als tafelheer bij De Wereld Draait Door.

In 2017 werd de toen 18-jarige Habtamu gekozen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân voor de PvdA.