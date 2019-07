Beitske Visser: "Eerste plaats is nog realistisch"

De Formule W, officieel de W-series genaamd, is een initiatief om deelname van vrouwen aan autokampioenschappen te bevorderen. Qua populariteit lijkt het tot nu toe een succes. "Hier in Nederland merk je dat er meer interesse is. Meer dan dan in de DTM-klasse bijvoorbeeld. Dat had men ook echt niet verwacht. De media-aanvragen zijn gigantisch. Ik kan nog normaal over straat, maar ik word wel meer herkend."

Beitske woont intussen in Oppenhuizen. Voorheen woonde ze in Dronten, haar vader werkte toen bij een garage in Lelystad. "Maar ondertussen zijn we bijna drie jaar terug in Fryslân."