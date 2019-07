Bijzondere archeologische vondst gedaan op de terp van Ee

De steen werd gevonden door archeoloog André Pleszynski van MUG Ingenieursbureau uit Leek, hij zorgt voor de archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Aan de steen is duidelijk te zien dat hij gebruikt is. Ook zit er een gat in, dat gebruikt kon worden om de steen aan een riem te hangen.

"Het komt niet vaak voor dat er complete wetstenen van dit formaat worden gevonden," zegt Pleszynski. In het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden ligt een vergelijkbare steen, maar die is minder groot dan de steen uit Ee.