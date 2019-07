SC Heerenveen oefent tegen contractloze voetballers

De wedstrijd op Sportpark 't Paradyske wordt gespeeld over drie keer dertig minuten. De toegang voor publiek is gratis. Het is voor SC Heerenveen het een na laatste duel van de voorbereiding. Komende zaterdag oefent de Friese eredivisionist thuis tegen het Duitse FC St. Pauli, een week later wordt de voorbereiding afgesloten in en tegen Sunderland.

Team VVCS

De ploeg van Team VVCS bestaat uit voetballers die niet bij een profclub onder contract staan, maar dat wel graag zouden willen. Door het afwerken van oefenwedstrijden hopen zij zich in de kijker te spelen. Iemand die in de vorige wedstrijd van Team VVCS meedeed, is oud-SC Cambuurspeler Nino van den Beemt.