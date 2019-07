Afvalproblemen Amsterdam deels opgelost door Fryslân

Bij de Amsterdamse afvalverwerker blijft veel afval liggen, omdat vier van de zes verbrandingsovens door problemen stilliggen. Dat afval wordt nu verwerkt door andere bedrijven in Nederlad.

De 500 ton die Omrin zal gaan verwerken op de locatie Heerenveen, is ook het maximum wat de organisatie aan kan op die locatie. 500 ton is tien procent van het totaal dat Omrin iedere week in Heerenveen verwerkt.