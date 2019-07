Omzetgroei voor fietsenfabrikant Accell in Heerenveen

De groei is met name te danken aan de nog steeds toenemende vraag naar elektrische fietsen, maar ook bakfietsen zijn populair. De omzet ging met zo'n zeven procent omhoog. Onder andere in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kon het bedrijf groeien. Dit had te maken met de introductie van nieuwe fietsen van de merken Haibike en Ghost.

De fietsenfabriek doet het niet overal goed, in Amerika was er een lagere omzet. Het lukt Accell maar niet om zijn positie daar te verbeteren.