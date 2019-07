Op kamp zonder instagram en snapchat

Een groep kinderen van tien en elf jaar moet het zonder mobieltje doen. De maatregel is genomen om de ongelijkheid tussen de kinderen met, en kinderen zonder telefoon op te heffen. Maar het helpt ook tegen heimwee van de kinderen, zegt Gosse Pier Hiemstra van de leiding.

"Wij hadden de telefoon er sowieso overdag al niet bij", zo vertelt Hiemstra. "'s Avonds was er een half uur dat ze met de telefoon mochten." De organisatie had met name last van appende ouders, die vroegen of de kinderen hun al misten. "Wij hadden het gevoel dat dit heimwee in de hand hielp."

Socialer

Ze zitten nu al een week zonder telefoon en dat gaat tot nu toe heel goed. "Wij merken dat ze socialer naar elkaar toe zijn." Sommige ouders hadden er eerst wel wat moeite mee, toen er werd verteld dat de telefoon thuisgelaten moest worden. Maar toen de groep vorige week in Harlingen bij de boot stond, had niemand een smartphone mee.

Opvallend is dat de leiding minder werk van de kinderen heeft, nu ze de mobiel niet mee hebben. Ze vermaken zich wel, en hebben minder problemen met heimwee. De leiding onderhoudt nu het contact met de ouders, en geeft zaken door als ze belangrijk zijn.

En ook de kinderen zelf kunnen het wel waarderen dat ze de telefoon nu niet constant erbij hebben. "Ik vind het superleuk omdat ik nu met kinderen ben waar ik mee kan spelen", vertelt een van hen. "En ik heb minder heimwee."

"Ik mis de telefoon niet omdat we bezig worden gehouden", vertelt een ander. "Je hebt bijna geen tijd om de telefoon te missen, want we doen allemaal spelletjes enzo."

Maar als ze thuiskomen weten ze wel wat ze als eerste gaan doen: "Dan pakken we de telefoon!"