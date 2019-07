Tönjann en De Vries terug bij basketbalclub Aris

Tönjann speelde de laatste twee seizoenen in het buitenland en hij werd in 2017-2018 kampioen met de Panthers Villingen-Schwenningen in het Duitse Regionalliga. Maar ook in het afgelopen seizoen werd hij kampioen, op Sicilië bij Cestistica Torrenovese in de Italiaanse Serie C.

Björn de Vries speelde na zijn korte tijd bij Aris een poos voor Murcia in Spanje. Beide mannen bekleden de positie van forward in het spel.