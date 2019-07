Dongeradeel maakte fouten bij openbaarmaking stukken Sinterklaasintocht

Jenny Douwes van de Jongfryske Mienskip is blij met de informatie die onbedoeld is vrijgegeven, want die kan ze goed gebruiken bij het hoger beroep dat de blokkeerfriezen in september hebben tegen de veroordeling tot taakstraffen voor het blokkeren van de weg bij Joure op de dag van de Sinterklaasintocht. Douwes kreeg zelf een volgens haar 'absurd hoge' taakstraf van 240 uur opgelegd en wil die straf aanvechten.

Zorgen over de veiligheid

In het onbedoeld openbaar gemaakte verslag van een vergadering van de veiligheidsdriehoek - het overleg van burgemeester, politie en justitie - van november 2017 staat bijvoorbeeld dat de bestuurders zich zorgen maken over de veiligheid bij de intocht. Ook valt te lezen dat bij het overleg is gesproken over 'de dreiging op een terroristische aanslag of grootschalige ordeverstoring.'

De Jongfryske Mienskip eiste op de zitting van de bezwaarschriftencommissie dat de gemeente nu meer onleesbaar gemaakte delen uit de stukken over de Sinterklaasintocht openbaar maakt. Douwes is bijvoorbeeld erg nieuwsgierig naar de onleesbaar gemaakte delen van de andere verslagen van het driehoeksoverleg van oud-burgemeester Waanders met vertegenwoordigers van politie en justitie.

Bruikbare informatie

Douwes vermoed dat haar advocaat Tjalling van der Goot die informatie goed kan gebruiken bij het hoger beroep van de blokkeerfriezen. Douwes verwacht zelfs bij het hoger beroep veel sterker te staan, omdat ze nu zwart op wit kan aantonen dat ook de autoriteiten zich grote zorgen maakten over de veiligheid bij de Sinterklaasintocht.

De vertegenwoordiger van de gemeente liet op de zitting weten dat de informatie onterecht vrijgegeven was omdat het om 'persoonlijke beleidsopvattingen' zou gaan. De bezwaarschriftencommissie mag burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân nu adviseren over het wel of niet vrijgeven van meer onleesbaar gemaakte informatie.