Raad van State besluit over gaswinning Pieterzijl, net over de grens bij Burum

In juni gaf de minister van Economische Zaken en Klimaat toestemming voor de gaswinning in Pieterzijl-Oost. Daarnaast kondigde hij aan dat er ook 'fracking' mocht komen. Dat is een methode van hydraulisch kraken met chemicaliën, om uit diepere grondlagen gas kunnen te halen. Deze methode ligt gevoelig, provincie Groningen en gemeente Westerkwartier zijn het dan ook niet eens met Wiebes' besluit.

Ook een elftal dorpsbelangen uit de omgeving gaan in beroep. Het gasveld is aangeboord bij Warfstermolen in Noardeast-Fryslân. Toen daar in 2015 werd geboord, is het gastveld ontdekt. Het gasveld bevat zo'n 300 miljoen kuub gas. De NAM kreeg in 2018 toestemming van de minister om hier te boren.