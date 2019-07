Opsterland pakt eikenprocessierups aan met speciaal opgeleide medewerker

De gemeente doet dat omdat het aantal nesten van de eikenprocessierups in de gemeente erg is toegenomen. Haartjes van de rups zorgen bij mensen voor jeuk en rode bultjes. De aanwezigheid van de eikenprocessierups is goed te zien aan de aangevreten bladeren van bomen. Ook aan de rupsen zelf; die kruipen achter elkaar aan (in processie). De rupsen zitten in nesten bij elkaar in de bomen.

Eigen bestrijder

De gemeente heeft in de afgelopen weken al verschillende nesten opgeruimd. In het kader van de volksgezondheid willen ze daar de komende tijd mee doorgaan. Door de grote vraag naar de bestrijding van de nesten heeft de gemeente ook een eigen medewerker opgeleid tot bestrijder. Vanaf komende maandag gaat hij aan de slag. Prioriteit heeft het verwijderen van nesten bij zwembaden, scholen en sportvelden.

De gemeente roept inwoners op om niet zelf aan de slag te gaan met de bestrijding, omdat dat schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuur. Om de kansen op een uitbraak volgend jaar kleiner te maken, is de gemeente bezig met het plaatsen van vogelnesten voor koolmezen.