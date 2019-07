Otto van der Galiën heeft kritiek op het festivalbeleid van gemeente Leeuwarden

De fractievoorzitter van Lijst 058 is niet blij met het vertrek van Psi-fy. "Het is ontzettend jammer, want er komen zo'n 14- tot 15.000 mensen. De overlast voor de buurt is minimaal en horeca en winkels profiteren ervan, dus ook economisch gezien is het vertrek een slechte zaak," zegt Van der Galiën.

Festivalbeleid kwam te laat

Van der Galiën is streng. "Het college kwam afgelopen week met festivalbeleid, maar eigenlijk is dat veel te laat. Het gedoe duurt al jaren. Elke keer zijn er weer rechtszaken, dat kost geld en de rechter besluit elke keer weer iets anders. Het schiet niet op," geeft hij aan.

Nu kan wethouder Sjoerd Feitsma ook niets veranderen aan een uitspraak van de rechter, geeft Van der Galiën toe. "Mensen hebben ook het recht om een rechtszaak aan te spannen. Maar het speelt al jaren en steeds met hetzelfde groepje mensen, daar zou je toch moeten uitkomen."

Maar stel, de wethouder kan het festival behouden voor Leeuwarden, maar er zou meer subsidie naar het festival moeten? "Dat zijn als-dan vragen. Wij hebben ook gevraagd om duidelijkheid over de kosten. Wij hebben een vertrouwelijk lijstje gekregen met alle kosten, en wij zijn ervan geschrokken wat de gemeente kwijt is aan procedures. Ik wil helderheid over de kosten en na de zomer graag in debat."

Welcome to the Village naar Oranjewoud?

Volgens Van der Galiën zat het besluit van de organisatie van Psy-fi er al aan te komen. "De festivals hebben al een paar jaar gedreigd om te vertrekken," zegt hij.

Het verhaal van Psy-fi staat niet op zichzelf, zegt hij. De fractievoorzitter ving 'sterke geruchten' op dat Welcome to the Village naar Oranjewoud wil. "Dat zit natuurlijk nog in het geruchtencircuit, maar Psy-fi heeft de stam gemaakt en dat kan het ook makkelijker maken voor andere festivals om te vertrekken. Als er een aanbod ligt van een andere plaats..."