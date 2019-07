Hoe hou je jongeren in Fryslân? Op Welcome to The Village praten ze erover

Een stuk of 50 mensen praten in groepjes over verschillende thema's. "We hopen op concrete plannen. Maar mensen praten nu al met elkaar die anders niet met elkaar zouden praten."

Een van de deelnemers is student Gerben: "We praten over onderwijs, hoe dat beter geregeld kan worden zodat mensen niet naar Groningen of de Randstad hoeven voor werk of opleiding."

Een medewerker van de gemeente Leeuwarden is wel te spreken over de vorm. "Het is wel origineel, deze vorm werkt wel."

Ook de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Maarten Goudzwaard, is erbij. "Het is een goed idee, ik ben blij met dit initiatief."