Huhtamaki heeft nieuwe vestiging in Leeuwarden

Huhtamaki heeft vestigingen over de hele wereld, er worden machines ontwikkeld en gemaakt voor de productie van verpakkingsmaterialen voor voedsel. Het kantoorpersoneel van Huhtamaki in Franeker zit sinds twee weken op de nieuwe locatie.

De productie in Franeker blijft bestaan, in Leeuwarden komt een afdeling voor research en ontwikkeling. In totaal gaat het om een uitbreiding van 6.000 vierkante meter.

Er wordt nu nog aan gewerkt om de ruimte voor de machines aan te passen en in te richten. In oktober zal alles in bedrijf zijn. Huhtamaki heeft ook gekozen voor een vestiging in Leeuwarden omdat ze verwachten goed en geschikt personeel te kunnen vinden.