Opera Spanga is in dertig jaar niet veel veranderd

Dertig jaar geleden begon het allemaal in de achtertuin van regisseur Corina van Eijk met het stuk L'elisir d'amore van Gaetano Donizetti. En het jaar erop deden ze al een groot operastuk met Rigoletto. En in die 30 jaar is het proces van maken en uitvoeren niet veel veranderd.

Hoogtepunten zijn volgens Van Eijk onder andere Aïda van vorig jaar, uitgevoerd in Spanga en op Malta, The Rake's Progress van 1993 en de Aïda van 2001.

Er wordt nu druk gerepeteerd voor de première, volgende week donderdag. De cast en medewerkers zijn al weken in het zogenoemde Verona van Weststellingwerf.