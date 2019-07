Politie: dode persoon in Leeuwarden is 73-jarige bewoner

Na de vondst van de dode persoon is de politie een onderzoek begonnen in de flat, dat onderzoek is ook donderdag nog doorgegaan. Op foto's is te zien dat de ramen van de flat ondertussen zijn afgeplakt met zwart plastic.

Of dat met het onderzoek te maken heeft, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Die wil alleen kwijt dat het onderzoek nog niet klaar is.

Het slachtoffer werd gevonden na tips van mensen die de situatie niet vertrouwden. De politie heeft al wel bekend gemaakt dat het om een misdrijf gaat.