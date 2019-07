Conferentie van universiteiten in Leeuwarden voor natuurinclusieve landbouw

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) slaan de handen ineen voor natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland. In de herfst zal er daarom een conferentie worden georganiseerd in Leeuwarden, op Campus Fryslân als onderdeel van de RUG. Voorzitter van het college van bestuur van de RUG Jouke de Vries: "Wij pakken deze duurzame onderzoeksuitdaging graag samen met de WUR op. Het doel is een overkoepelend kennis- en innovatieplan voor de landbouwprogramma's hier in het Noorden, maar ook elders."