Graffiti en nieuwe bomen: station Camminghaburen wordt opgeknapt

De tunnel wordt schoongemaakt en vernieuwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de muren van de tunnel. Daarbij wordt de hulp ingeschakeld van Graffitiplatform Leeuwarden. Zij gaan het tunneltje een graffiti-makeover geven.

Daarnaast wordt er nieuwe ledverlichting opgehangen zodat de tunnel ook een stuk veiliger en duurzamer is. Het perron en de omgeving van het station moeten groener worden, en dus komen er nieuwe bomen te staan.

Het werk is al begonnen en duurt tot oktober. In de zomerweken zal er met name gewerkt worden aan de graffitikunst, daarna zijn de omgeving van de tunnel en het station aan de beurt. Fietsers en voetgangers moeten rekening houden wat wat oponthoud, maar kunnen het station en de tunnel wel gewoon blijven gebruiken.