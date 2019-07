Fietstunnel Buitenpost wordt duurder door extra werk

De meerkosten worden met name veroorzaakt door de aanleg van extra stalen damwanden in de oostelijke oever. Dit is nodig om een veilige vaarroute te maken. Het extra werk aan de oever, en het weghalen van (gedeeltelijk vervuild) slib kost zo'n 145.000 euro. Hier tegenover staat een meevaller van 30.000 euro, omdat de geplande kooiconstructie onder het spoor er niet meer hoeft te komen.

De aanpassingen zorgen er ook voor dat de tunnel later klaar zal zijn. Het lijkt erop dat de tunnel nu op z'n vroegst in de eerste maanden van 2020 klaar zal zijn.