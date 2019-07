Vragen van LIJST058 over toekomst en kosten Leeuwarder festivals

LIJST058 wil graag van het college van burgemeester en wethouders weten welk bedrag ze nog maatschappelijk verantwoord vinden om te betalen aan extra kosten voor festivals. De partij heeft daarnaast zorgen over de toekomst van Welcome to the Village. Het festival zou misschien kunnen verhuizen naar een andere gemeente, zo stelt de partij.

Het college moet nu aangeven hoe ze het festival zouden willen behouden voor Leeuwarden. En als dat niet lukt, wat dat Leeuwarden zal gaan kosten.