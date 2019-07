'Grutsk op Greidefûgels' wint Friese reclameprijs 2018

De reclamespot 'Grutsk op Greidefûgels' is de beste Friese reclame van 2018. De reclamespot is gemaakt door Merlin Producties in opdracht van een collectief van boeren- en natuurorganisaties om boeren er op te wijzen goed op de weidevogels te passen. Er waren drie reclames genomineerd, waar mensen op konden stemmen. De beide andere reclamespots waren 'Wy hâlde fan netsjes' van Aquacell en 'De fytsesaak fan Joop Zandberg'.