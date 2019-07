Nij Beets is bezorgd over storingen in brug Polderhoofdkanaal

Dorpen eisen van de gemeente Opsterland en Smallingerland dat er gauw een oplossing komt. Na een aardig druk eerste jaar varen er steeds minder boten door het kanaal.

"De sensoren staan heel gevoelig afgesteld. De brugwachter kan dat wel oplossen, maar het is wel vervelend als je er met jouw boot voor ligt", legt Pieter Nauta, voorzitter van Plaatselijk Belang, uit.

"In de start van het seizoen was de brugwachter er nog niet en moesten mensen soms wel een halfuur wachten en zoiets vertelt zich door. Het is nu dus niet meer zo, want de brugwachter helpt de storing."

"Het probleem zit in de sensoren, die reageren al op een pluisje van een boom. En als het sein groen-rood is, zijn er mensen die denken dat ze er wel onder door kunnen, maar de sensor vindt het nog niet echt veilig en slaat in storing voor de boten die daarna komen."

Nauta hoopt dat de sensor minder scherp kan worden afgesteld. "Er liggen wel boten en die mensen hebben het prima naar hun zin, maar we horen dat het verhaal van de storing rondgaat en daar willen van af. Een brugwachter is niet de oplossing. Een ambtenaar is al druk bezig om te zoeken naar een oplossing en bekijkt opties met een externe expert."