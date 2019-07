Laatste jaar voor festival Psy-fi in het Groene Ster-gebied

"Het is een emmer met liters en druppels, en de laatste tijd meer liters, waar we niets meer aan kunnen doen", zegt Wiebe Kootstra van festival Psy-fi. De vergunningen zijn in de afgelopen jaren verviervoudigd en kosten nu 50.000 euro per jaar.

"Het is een kaartenhuis aan vergunningen", vertelt Kootstra. Het laatste wat Kootstra wil doen, is de vinger alleen maar naar de gemeente wijzen. "Van Gelder heeft ook steeds meer munitie gekregen". Theo van Gelder is voorzitter van de actiegroep Groene Ster Duurzaam. Van Gelder spande meerdere rechtszaken aan tegen de organisatie en de gemeente Leeuwarden. "Het organiseren van het festival wordt daardoor steeds lastiger."

Bezig met een andere locatie

Kootstra mist een gemeente die helemaal achter de organisatie staat. Hij denkt dat dat in andere gemeenten wel anders is. De organisatie is dan ook al bezig om een andere locatie te vinden en is naar verschillende opties aan het kijken.

"Gemeente Leeuwarden is echt veel lastiger, we hebben no al verschillenden gesprekken", vertelt hij. Welke opties dat zijn, wil Kootstra niet zeggen. "We moeten dit jaar ook nog een goed festival draaien en dus ons daar nu eerst mee bezig houden".

Het festival is van 28 augustus tot en met 1 september.