Taakstraf voor Jorwerter voor bedreiging Syrisch gezin

De voorwaarde van de rechter is dat de man zich laat helpen om van zijn drankprobleem af te komen. De Jorwerter was eerder ook al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook bij het incident met het Syrische gezien was er sprake van drankmisbruik.

De man was naar het huis van het Syrische gezin gegaan omdat één van de kinderen een klap uitgedeeld zou hebben aan zijn dochter. Toen het gezin niet open wilde doen, vernielde hij de voordeur. Op de zitting toonde de verdachte berouw. "Ik ben stom geweest als een ezel" en "dit had zo niet gemoeten". Het Syrische gezin heeft geen vordering tegen de Jorwerter ingediend. Ze hebben hem vergeven.

De familie verhuist in augustus van Jorwert naar Leeuwarden. Dat is niet vanwege het incident, maar omdat er in Leeuwarden meer voorzieningen zijn zoals scholen voor de kinderen en winkels. De rechter zei op de zitting dat er geen sprake is geweest van een racistisch motief bij de Jorwerter.