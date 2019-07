Industrie in Fryslân heeft een tekort aan mensen

In het tweede kwartaal van 2019 had bijna 20 procent van de werkgevers in de industrie problemen omdat ze te weinig werknemers konden vinden. De tekorten zitten in verschillende beroepen en op allerlei niveau's. Marieke Schram van het UWV:"Dat zijn met name de technische vacatures, waar één op de vijf werkgevers aangeeft dat ze moeite hebben die te vullen."

De industrie is een belangrijke sector in Fryslân. Na de zorg is het de sector met de meeste banen in onze provincie. Ondanks de robotisering blijft er dus een grote vraag naar personeel. Als het tekort langer duurt, kan dat grote problemen opleveren voor werkgevers, denkt het UWV: "Dat kan betekenen dat werkgevers op de langere termijn productieproblemen kunnen ervaren."

WW-uitkeringen

Door de goede economie, en de groei in het aantal banen is de werkgelegenheid toegenomen, en het aantal uitkeringen aan mensen met technische beroepen gedaald. Het totale aantal WW-uitkeringen in Fryslân is ook afgenomen. Eind juni had Fryslân 9.310 mensen met een WW-uitkering. Dat is bijna 20 procent minder dan vorig jaar.

Toch is het niet overal feest. Mensen met een administratieve achtergrond hebben het volgens het UWV het moeilijkst om weer een baan te vinden. "En ook in de zorg, als je net niet het MBO-4 niveau hebt."