Muizenoverlast neemt ook toe in woonhuizen en in winkels en restaurants

Bedrijven zoals bakkers en winkels die eten verkopen, mogen geen muizen hebben. Daarom wordt er meteen ingegrepen als er één muis wordt gesignaleerd. Maar ook mensen die thuis last hebben van muizen, doen steeds vaker een beroep op muizenbestrijders. Mensen die professionele hulp inroepen doen dat vaak als ze de overlast zelf niet meer de baas zijn. In sommige gevallen hebben mensen dan al tientallen muizen in huis.

Dat kan ook al snel, want één muizenpaartje kan in een jaar tijd wel 150 kleine muizen produceren. Volgens muizenbestrijder Koolstra zijn de milde winters van de afgelopen jaren een belangrijke oorzaak van de toename in het aantal muizen. Koolstra adviseert mensen om niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp.

Bij mensen met maar enkele muizen kunnen een paar stevige muizenvallen al genoeg zijn om het probleem op te lossen. Als het er meer zijn, wordt al snel muizenvergif ingezet. Verder adviseert Koolstra de mensen om altijd eerst te werken aan de oorzaak van de plaag, door alle muizengaten in huis goed dicht te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld kieren bij deuren en gaten in ventilatieroosters zijn.

Op vakantie gaan zit er voorlopig niet in voor Koolstra en zijn collega's. "Het is nu echt hoogseizoen voor ons, want wespennesten komen nu ook weer meer voor. We moeten deze herfst maar kijken of we dan nog weg kunnen."