Even bijpraten met: Albert Visser van het Lemster skûtsje

Hoe zit het met de teamspirit?

"Zeer goed, maar dat is altijd al zo geweest. We hebben dit jaar weer wat nieuw bloed in de ploeg gekregen en ook dat gaat hartstikke goed."

Welke plek is volgens jullie het mooiste om te zeilen?

"Het Sneekermeer, maar ook bij Lemmer. Op het eigen thuiswater zeilen is altijd mooi, want dan doe je het voor je eigen publiek en dat helpt altijd mee. En wij zijn bevoorrecht: wij mogen twee keer voor eigen publiek zeilen."

Wat gaan jullie dit jaar anders doen?

"We gaan op dezelfde voet verder als afgelopen jaar. We zijn vierde geworden in het eindklassement, maar hebben te weinig wedstrijden gewonnen. Als we dit jaar ook wat wedstrijden winnen, kunnen we zomaar eerste worden. Dit jaar moeten we beter uit de startblokken komen, dat is wat we dit jaar anders willen gaan doen."

Hebben jullie nog zaken aan het schip veranderd?

"Nee, helemaal niets. We hebben alleen een nieuwe fok gekregen."

Wat mogen wij niet van jullie weten?

"Je mag alles van ons weten."

Wat is het beste eten om op te zeilen?

"Dat hangt af van het weer, maar eigenlijk ben ik niet zo'n eter voor de wedstrijd. Dat heeft misschien ook wel te maken met de zenuwen. Na de wedstrijd halen we dat rijkelijk in."

Welk skûtsje zien jullie als de grootste concurrent?

"Er zijn een stuk of zes, zeven die goede kans maken. Grou, Akkrum, Heerenveen, maar wij maken ook een goede kans. Datzelfde geldt ook voor Leeuwarden, Huizum en Eernewoude."

Waarom gaan jullie dit jaar winnen?

"Omdat wij beter zijn dan de anderen. We hebben een goed schip en een goede bemanning, maar er zijn meer kanshebbers voor de titel. Als we goed zeilen, dan kunnen wij winnen. Al moet het ook wat meezitten."