Formatie Van Zwieten wint vrijeformatiepartij in Minnertsga

Van Zwieten en de zijnen leken op een gemakkelijke overwinning af te stevenen. In de finale stonden ze op een gegeven moment met 4-1 voor. Maar het partuur van Bergsma wist zich echter terug te vechten tot een stand van 4-4. Het negende eerst was voor Van Zwieten en toen konden zij de wedstrijd beslissen. Het is de tweede seizoensoverwinning voor deze formatie.

Opvallend in Minnertsga was het verlies van de topformatie Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij verloren in de eerste ronde kansloos met 5-2 en 6-0 van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.