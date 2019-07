Drukte bij Friese Ballonfeesten in Joure: naar verwachting 35 de lucht in

Kleinsmit: "We hebben acht specials klaar staan, hele mooie die men nog niet eerder heeft gezien. Dat is bijzonder, want bij andere ballonevenementen in Nederland zie je er meestal hooguit twee of drie." In Nederland mogen er maar 35 ballonnen tegelijkertijd de lucht in, dat is volgens Kleinsmit al zo'n veertig jaar zo. Hij is zelf ook ballonvaarder en weer dat dit in andere landen wel ander is, soms wel honderden ballonnen.

Verwachting: alle 35 omhoog

Rond 16.00 uur was de Nutsbaan al open, maar de ballonnen gaan waarschijnlijk rond 19.30 het luchtruim in. Dat is natuurlijk afhankelijk van het weer. Toch is Kleinsmit positief: "De mensen zien vanavond een wereld aan ballonnen. De wind zal wegvallen dus het wordt een schitterende dag." Het is de bedoeling dat er vanavond ook een aantal special-shapes de lucht in gaan: onder andere de motor en het hoofd van Vincent van Gogh.

's Middags is er een karavaan door Joure naar de Nutsbaan gereden. "Het stond zwart van de mensen, ook bij de Midstraat," zegt Kleinsmit.

Mensen uit de bermen: geen entree meer

Op het Nutsbaan-terrein is veel te beleven, woensdag is er ook live-muziek. "We willen gewoon dat mensen hier komen: lekker zitten, biertje drinken," geeft Kleinsmit aan. De afgelopen tijd heeft de organisatie campagne gevoerd om mensen uit de bermen vandaan naar het terrein te lokken.

Eerder was er entree bij de ingang, maar dit jaar kunnen mensen gratis de baan op. Enkel het parkeren kost nog een beetje. "We hebben vele nieuwe dingen bedacht in november. Er is een nieuw bestuur en we hebben direct gezegd: vrij entree. Ik vlieg als ballonvaarder de hele wereld over en overal is er gratis entree." Dat dit nu mogelijk is, is te danken aan sponsoren.

Kleinsmit wordt bijna emotioneel: "Ik verdien er geen stuiver aan, het kost me alleen maar geld. Maar ik wil het meemaken, we zetten ons voor de gemeente en voor Friesland in. Dat wordt gewaardeerd."