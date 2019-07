De telefoon vasthouden in een zelfrijdende auto: mag dat of niet?

Van der Goot: "De leerling rijdt en is dus de feitelijke bestuurder. De rijinstructeur is juridisch gezien de bestuurder. Een rijinstructeur mag dus ook telefoneren, terwijl de auto rijdt. En dat is vreemd, omdat hij op de leerling moet letten, alert moet zijn in het verkeer en moet ingrijpen als het noodzakelijk is. Maar hij mag wel bellen, terwijl mijn cliënt dat niet mag. Die heeft een veiligheidsverhogende applicatie in de auto, de autopilot. Die kan zelf rijden en zelf remmen, maar in dit geval mag mijn cliënt niet telefoneren. En dat is vreemd."