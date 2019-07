Fotokunstwerk in de 'Paardendobbe' van Marrum geplaatst

In december hebben de drie initiatiefnemers een wandelroute van 7 kilometer aangelegd achter de zeedijk bij Marrum. "De route brengt het verhaal van de paarden van Marrum en de bijzondere reddingsactie met amazones tot leven in het landschap. Het kunstwerk in de Ozingadobbe vormt het slotstuk van dit project', vertelt Wendy Gooren van Sense of Place.

Het kunstwerk is te zien vanaf de rand van de dobbe. "Van een afstand is het kunstwerk niet te zien omdat dat niet in de omgeving past," legt Joop Mulder van Sense of Place uit.

Voor het plaatsen van het kunstwerk is het water uit de dobbe gehaald. Donderdag wordt het water terug gepompt en ligt het fotokunstwerk op het water. Wanneer het water hoog staat, komt de bovenkant van de foto ook wat omhoog omdat deze op het water drijft."